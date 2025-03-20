ヤオコーは、神奈川県綾瀬市にショッピングセンター「the market Place（ザ・マーケットプレイス） 綾瀬」を開業し、神奈川県14店舗目となる「ヤオコー綾瀬店」を3月21日9時にオープンする。●2027年度にケーズデンキ、カインズもオープン予定「the market Place 綾瀬」は、「綾瀬市総合計画2030」の戦略プロジェクトである「中心市街地魅力UPリニューアルプロジェクト」に基づき、県道42号線（綾瀬中央通り）沿いの旧消防本部