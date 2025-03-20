昨年6月に急逝した落語家・桂ざこばさん（享年76）の愛弟子3人、桂ひろば改め桂力造（46）、桂ちょうば改め桂米之助（46）、桂そうば改め桂惣兵衛（46）の襲名披露公演が20日、大阪市内で始まった。楽屋入りの際、到着したことを示す小さな木片の着到板（ちゃくとうばん）を裏返すと新しい芸名が入っているのを確認。ちょっぴり緊張しながらも「気合が入ります」「頑張らないと」などと語りながら、そろってうれしそうな表情を