 連日続く救急要請に多忙を極めるさいわい消防・救急隊の伊東たち。インフルエンザの大流行による119番が増え、全国的に救急ひっ迫が起こっていたのだった。そんな中、幼い女の子の親から救急要請があり――。【つづきを読む】＜夜間の高熱＞診察時間は終わって夜間救急も遠方…どうしても妻を病院に連れて行きたいIT夫が見つけた【ウラ技】＜後編を読む＞〈〈夜間の高熱〉診察時間は終わって夜間救急も遠方…どうしても