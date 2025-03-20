大韓体育会の劉承敏（ユ・スンミン）会長が２０３６年の夏季五輪韓国招致に向け来月８日に国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）のバッハ会長と会う。大韓体育会には２０日、「劉会長がスイスのローザンヌを訪問しバッハ会長と面談する。２０３６年大会の韓国招致の意志を積極的に明らかにする予定で、韓国政府と全羅北道（チョンラブクド）関係者も同行する。政府と自治体の高い関心と全面的な支援を強調するだろう」と明らかにした、