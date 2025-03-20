韓国野党「共に民主党」の李在明（イ・ジェミョン）代表とサムスン電子の李在鎔（イ・ジェヨン）会長が２０日に会った。中道保守路線に拡張を試みる野党の有力者と財界１位企業のオーナーの公式な会談は初めてだ。李代表はソウル・江南区（カンナムグ）のサムスン青年ソフトウエアアカデミーを訪問した。李会長をはじめとする役員陣は建物１階で李代表を出迎えた。民主党からは党幹部らが同席にした。李代表は李会長との歓談で、「