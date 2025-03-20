アジア史上最大の格闘技団体「ONE Championship」（ONE）は、20日に恵比寿ガーデンプレイス広場で公開練習を開催。3月23日にさいたまスーパーアリーナで開催される「ONE172」に参戦する武尊（33＝team VASILEUS）がファンからの質問に答えた。この日、迫力のあるパンチを披露した武尊。公開練習後には、ファンからの質疑応答のコーナーが開かれた。筋肉で鍛えている部位を聞かれると「僕はパンチを打つと背中の筋肉がつくので