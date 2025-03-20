東京での開幕シリーズを終えたドジャースナインが２０日（現地時間１９日夜）、ロサンゼルスの空港に到着した。地元メディアも「おかえり！」と報道。山本由伸投手も自身のＳＮＳでＬＡに戻ったことを報告した。１９日夜、東京ドームでのカブス戦を終えたドジャースナインはすぐにバスに乗り込み、空港へ。日本時間２０日正午前にＬＡに到着したもようだ。２００４年に阪神からＦＡ宣言し、大リーグ・アスレチックスに入団し