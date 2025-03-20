オランダ代表は、リヴァプールMFライアン・グラフェンベルフが週末に負った負傷によりトレーニングキャンプを離れたと発表した。ウェンブリーで行われたカラバオカップ決勝で負った打撲が癒えていない様子のグラフェンベルフ。『BBC』は、この負傷により代表ウィーク明けのエヴァートンとのマージーサイドダービーの出場が疑わしいと報じている。どのチームにも怪我人が続出している今季のプレミアリーグにおいて、リヴァプールは