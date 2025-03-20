恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していた“ヒデ”こと今澤徹男が18日に自身のアメブロを更新。部屋の内見中にあったまさかの出来事を報告した。この日、ヒデは「不動産も知らなかった…内見中にまさかの出来事」というタイトルでブログを更新。「昨日の内見で、不動産の方と部屋に入ってみると・・ガタッ ガヤガヤ・・ん？人の声聞こえません？」と内見の時の部屋の様子を説明し「なんと、内装業者が壁紙変