東大では、第二外国語の授業に力を入れている。なぜか。東大カルペ・ディエム『東大1年生が学んでいること』（星海社新書）より、東大独自の語学プログラムでフランス語を学んだ学生のエピソードを紹介する――（第1回）東京大学駒場Iキャンパス正門（写真＝Kakidai／CC-BY-SA-4.0／Wikimedia Commons）■爆速で語学力が向上する東大の授業の中身トライリンガル・プログラム（TLP）とは、日本語、英語に加えて第二外国語を本格的に