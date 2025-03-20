元BiSHでタレントのハシヤスメ・アツコ（年齢非公表）が19日放送のABEMA「FANTASTICSのイケメンを壊したい！」（後9・00)にゲスト出演。過去の恥ずかしいコスプレ話を打ち明けた。スタジオ出演者が恥ずかしい話を披露する中、ハシヤスメは過去のハロウィーン話を切り出した。「私も若かったので、当時BiSHのメンバーと一緒に渋谷のハロウィーン行って、ミニスカポリスみたいな感じで、渋谷を巡回してたんですよ」と衝撃告白。