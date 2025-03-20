フェブラリーS11着後、ドバイワールドカップ（4月5日、メイダン、ダート2000メートル）に選出済みのドゥラエレーデ（牡5＝池添、父ドゥラメンテ）と根岸S13着後、ドバイゴールデンシャヒーン（同、ダート1200メートル）に選出済みのドンフランキー（牡6＝斉藤崇、父ダイワメジャー）が招待を辞退した。