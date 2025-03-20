【モデルプレス＝2025/03/20】モデルのKoki,、俳優の渡邊圭祐、綱啓永らが3月20日、東京・TOHOシネマズ六本木ヒルズにて行われた映画「女神降臨 Before 高校デビュー編」初日舞台挨拶に出席。サプライズゲストに驚く場面があった。【写真】「女神降臨」初日舞台挨拶、韓国からサプライズゲスト駆けつける◆Koki,・渡邊圭祐・綱啓永ら、サプライズゲストに驚き菅井友香、丸山礼、星野和成監督も含め、トークしていたキャスト陣たち