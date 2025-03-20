[ロンドン ２０日 ロイター] - 英国立統計局（ＯＮＳ）が２０日発表した統計によると、英国の賃金は２０２４年１１月─２５年１月の期間、伸び率がほぼ横ばいとなった。民間部門の賃金（除くボーナス）は前年同期比６．１％上昇した。２４年１０─１２月は６．２％上昇だった。経済全体の賃金（除くボーナス）は前年比５．９％上昇で、２４年１０─１２月から変わらなかった。ボーナスを含めたベースでは５．８％上昇し、伸び