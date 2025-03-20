ホンダ「ステップワゴン」の最安モデルに反響集まる！ホンダのミドルクラスミニバン「ステップワゴン」は、ゆったりとした室内と優れた実用性で、特に子育て中の家庭から高い支持を受けているクルマです。2022年5月に登場した6代目モデルは、「素敵な暮らし」をコンセプトに掲げ、家族の多様な生活シーンに寄り添う使いやすさが魅力となっています。そんなステップワゴンのなかで最もお手頃な「AIR FF」に対して、ネット