農林水産省は、2025年の主食用米の作付面積について意向調査を公表し、前の年よりも2.3万ヘクタール増加する見込みだと発表しました。【映像】稲刈り作業の様子農水省は各地の農業再生協議会などから作付の意向を聞き取って公表しています。2025年1月末時点の調査結果では、2025年産の主食用米の作付面積は全国で128.2万ヘクタールと見込んでいます。前の年よりも2.3万ヘクタール拡大し、130万ヘクタールだった2021年産の水