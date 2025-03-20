アメリカのトランプ大統領はFRB（＝連邦準備制度理事会）に金利の引き下げを要求しました。【映像】トランプ氏、金利引き下げを要求トランプ大統領は19日、「アメリカの関税が経済に影響し始める中、FRBは金利を引き下げた方がはるかに良い。正しいことをしよう」とSNSに投稿しました。さらに、トランプ氏は相手国と同じ水準の相互関税を発動する4月2日を「アメリカの解放記念日だ」と書き込みました。この投稿の前、FRBは19