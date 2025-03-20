¢¡ÁªÈ´¹â¹»ÌîµåÂç²ñ¡¦1²óÀïÀ¾ÆüËÜÃ»ÂçÉÕ6¡½0Âç³ÀÆüÂç¡Ê20Æü¡¢¹Ã»Ò±à¡ËÀ¾ÆüËÜÃ»ÂçÉÕ¤Ï¡¢ºò½©¤Î¸ø¼°Àï10»î¹ç¤Ç¥Á¡¼¥à¼ººö¿ô¤¬11¡£1»î¹çÊ¿¶Ñ1¡¦10¤Ï¡¢º£Âç²ñ½Ð¾ì32¹»Ãæ¤Ç¤â¡¢²¼¤«¤é¿ô¤¨¤Æ5ÈÖÌÜ¤Ë°­¤¤¿ô»ú¤À¡£¤½¤Î¼éÈ÷¿Ø¤¬¡¢¹Ã»Ò±à½éÀï¤ÇÌµ¼ººö¡¢¤µ¤é¤ËÍ×½ê¤Ç3Ê»»¦¤ò´°À®¤µ¤»¤Æ¤ÎÎíÉõ¾¡Íø¤Ç¡¢38Ç¯¤Ö¤ê½Ð¾ì¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä¤Ç½éÇòÀ±¡£¤Ò¤ÈÅß±Û¤¨¤Æ¡¢·ø¼é¤Î¥Á¡¼¥à¤ËÊÑ¿È¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢»î¹ç¤òÁÛÄê¤·¤¿Ï¢Æü¤Î?¼ÂÀï¥Î¥Ã¥¯?¤Ë¤¢¤ë¡£¥ì¥®¥å¥é