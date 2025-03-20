独立リーグ、日本海Ｌ・富山が１９日に公式Ｘ（旧ツイッター）で発表した「登録名のお知らせ」がＳＮＳ上で話題だ。以下の通りに発表。【投手】小林路春→＃路春背番号１３【捕手】柘榴英樹→＃ザク背番号２６岩室真→＃シン背番号２８關口赤彗星→＃シャア背番号２９【内野手】倭吉→＃カズヨシ背番号２小林斗輝→＃斗輝背番号３登録名を名前だけにするなどの変更は珍しくないが、注目は捕手の３選手。柘榴英