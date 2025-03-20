警視庁が実施した事故防止啓発パレード＝20日午前、東京都新宿区春の全国交通安全運動（4月6〜15日）を前に、警視庁新宿署などは20日、事故防止の啓発パレードを実施した。交通少年団や地元町内会などの計約800人が長い列を作り、JR新宿駅周辺約400メートルを練り歩いた。日下真一交通部長は「子どもの事故防止を最重点に取り組む」と話し、参加した小学生に交通安全の模範となるよう呼びかけた。都内のタクシー会社でつくる東