テレビ朝日「くりぃむナンタラ」が１９日に放送され、くりぃむしちゅー・有田哲平、上田晋也が出演した。この日のゲストは、Ｍ−１グランプリ２０２１で準優勝したお笑いコンビ・オズワルドの畠中悠、伊藤俊介。畠中に関するクイズ企画を進行した。「畠中の最高月収は？」という問題が出されると、畠中は「伊藤は俺の倍もらってるんで。伊藤の最高月収の半分を書けばいいのかなと思います」と相方に大ヒント。伊藤は「倍なわ