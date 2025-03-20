来年2月にイタリアで開催される、ミラノ・コルティナオリンピック。その金メダル候補が地元・愛知にいます。唯一無二の技を操る天才スノーボーダー、その強さの秘密とは？ 大きなジャンプ台から飛び出し、空中での技を競うスノーボード・ビッグエア。 今シーズン、ワールドカップで2勝をあげ、総合優勝を果たした愛知県・岩倉市出身の19歳。 長谷川帝勝（たいが）選手。名