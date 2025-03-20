新ベーシストMINAを迎えたEast Of Edenが、2枚のミニアルバムを経て、初のフルアルバム『The First Eden -Seeds Of Hope』を完成させた。これまではLOVEBITESとの仕事でも知られるMaoとの共同作業が多かったが、今作ではMEG （MEGMETAL）、丸山漠（a crowd of rebelion）、藤永龍太郎（Elements Garden）などを、幅広い作家陣が参加しながらも、East Of Edenとしての軸がブレることのない統一感のある作品に仕上がった。Rolling St