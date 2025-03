新ベーシストMINAを迎えたEast Of Edenが、2枚のミニアルバムを経て、初のフルアルバム『The First Eden -Seeds Of Hope』を完成させた。これまではLOVEBITESとの仕事でも知られるMaoとの共同作業が多かったが、今作ではMEG (MEGMETAL)、丸山漠(a crowd of rebelion)、藤永龍太郎(Elements Garden)などを、幅広い作家陣が参加しながらも、East Of Edenとしての軸がブレることのない統一感のある作品に仕上がった。Rolling St