資料 香川県は19日、文部科学省が実施している2024年度の「学校基本調査」の香川県分の確定値を公表しました。 2024年3月に香川県の高校を卒業した7552人の状況をみると、大学・短大などへの進学率は58.5％と前年度より0.1ポイント上昇して過去最高を更新、全国18位でした。専修学校などへの進学率は20.8％でした（いずれも既卒者を含まず）。 大学進学者の入学先を地域別にみると、近畿地方が最も多く38.8％、香川県内