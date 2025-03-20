アジア・コモディティ騰落率ランキング＝03/20営業日時点＝ 上海銅 0.86％ 上海重油 0.09％ 上海異形鉄筋 -0.37％ 大連とうもろこし -0.39％ 上海ゴム -0.41％ 大連ポリエチレン -0.44％ ＊数値は前日比％