【ジュネーブ＝船越翔】国連人権理事会の国際調査委員会は１９日、ウクライナ侵略を続けるロシアが、ウクライナの民間人を連行し、その所在を隠す「強制失踪」を組織的に行っているとする報告書を公表した。調査委は、一連の行為は「人道に対する罪に相当する」と結論づけている。報告書によると、ロシアはウクライナの制圧地域で、ジャーナリストなどを含む多数の民間人を拘束し、ロシア国内などに連行した。多くの人が長期間