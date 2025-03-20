カレー定番の具といえば玉ねぎ、じゃがいも、にんじん。肉なら牛、豚、鶏、シーフードならイカ、エビが主だと思います。ところが、映画『海街diary』に登場するカレーはちくわ入りだそう。YouTubeの料理系チャンネル『まかないチャレンジ！』では、劇中に登場した「ちくわカレー」をオマージュし、オリジナルの「チーチクカレー」を作っていました。ちくわをカレーに入れる