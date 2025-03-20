Jリーグは３月20日、ルヴァンカップ１stラウンド第１回戦の13試合を各地で開催した。C大阪は讃岐と対戦。チアゴ・アンドラーデの先制点を皮切りに、ラファエル・ハットン、ルーカス・フェルナンデス、ヴィトール・ブエノ、上門知樹が加点し、５−１で完勝を収めた。北九州は岡山と相まみえ、平原隆暉が挙げた１点を守り抜いて１−０の勝利。新潟は八戸と激突し、１−１で迎えたPK戦を４−２で制した。横浜FCは岐阜に２−０