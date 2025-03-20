½÷Í¥¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²ÏËÌËãÍ§»Ò¡Ê33¡Ë¤¬20Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤òÌó2¥«·îÈ¾¤Ö¤ê¤Ë¹¹¿·¡£¿Íµ¤½÷Í¥¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£²ÏËÌ¤Ï¡Ö¤ß¤ì¤Þ¤æat teamLab Planets¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¿·¥¨¥ê¥¢¤âÀ¨¤¹¤®¤¿¡Á¡ª¡×¤È¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¡¼¥È¤¬ÂÎ´¶¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤Ç¿Íµ¤¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡Ö¥Á¡¼¥à¥é¥Ü¥×¥é¥Í¥Ã¥ÄTOKYO¡×¤Î¿·¥¨¥ê¥¢¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ë½÷Í¥¡¦¶ÍÃ«ÈþÎè¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖËãÍ§