国民民主党の玉木雄一郎代表は20日、石破首相の商品券配布問題を巡り、政治倫理審査会で早期に説明するよう求めた。静岡市で記者団に「国政の重要課題に集中できる環境を整えるのがトップリーダーの仕事だ」と述べた。