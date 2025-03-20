20日、SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のAstemoリヴァーレ茨城が、3月29日（土）と30日（日）にひたちなか市総合運動公園総合体育館にて開催される第21節群馬グリーンウイングス戦にて、『おめでとうチケット』を販売することをクラブ公式サイトで発表した。 『おめでとうチケット』は、この春学校を卒業する卒業生を対象に3階自由席の観戦チケットを500円で販売するもの。小中高大学、大学院はもちろん、