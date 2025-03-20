女性アイドルグループ「FRUITS ZIPPER」が20日、都内で行われた「映画おしりたんていスター・アンド・ムーン」の初日舞台挨拶に登場した。この記事の写真を見る書籍のシリーズ累計が全世界で3000万部を超える児童書「おしりたんてい」の長編劇場版アニメ第3弾。「FRUITS ZIPPER」は主題歌「KawaiiってMagic」を担当し、声優にも初挑戦。イベントでは、探偵姿の新衣装で、新曲「KawaiiってMagic」のダンスを生パフォーマンスした