猫の高血圧症とは？ 高血圧症とは、慢性的に血圧の高い状態になり、目や心臓などの臓器に影響を及ぼす病気です。 アメリカ獣医内科学会（ACVIM）のガイドラインによると、猫の血圧は正常から重度高血圧まで以下のように分類されています。 正常：140mmHg以下 前高血圧：140～159mmHg 高血圧：160～179mmHg 重度高血圧：180mmHg以上 160mmHg以上で高血圧となり、健康にも影響を及ぼすようになり