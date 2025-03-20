今日20日、札幌管区気象台から発表された最新の1か月予報では、この先の気温は道内各地で平年より高くなる見込みです。特に来週にかけてが平年と比べてかなり高く、雪解けが進むでしょう。春本番へ季節の歩みは加速していきそうです。しかし、気温が高い中で天気の崩れる日が平年より多く、雨が降りやすくなるでしょう。積雪の多い地域では、融雪災害への注意が必要です。1週目(3月22日〜28日)雪解け進む雨の日は道路の冠水な