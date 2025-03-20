苗穂工場の高い技術力が発揮されます。観光列車「赤い星」「青い星」の運行開始時期が変更JR北海道は2025年3月19日、新しい観光列車「赤い星」「青い星」の運行開始時期を変更すると発表しました。当初は2026年度に運行開始が予定されていましたが、改造元となるキハ143形気動車が想定以上に老朽化しており、補修に時間を要することが判明したとしています。なお、具体的な運行開始時期については、確定次第発表される予定です。