女優の釈由美子が19日に自身のアメブロを更新。小学校低学年の息子が“英検2級”を受けた結果を報告した。【映像】釈由美子＆息子との2ショットこの日、釈は「昨日は息子の英検合格発表でした」と切り出し「英検2級合格」と結果を報告。「準2級を受けてから1年ぶりの挑戦。『受けてみたい！』と本人の意志で決めた」と明かし「私は映画の撮影中で何もサポートできず…」とつづった。続けて「ロケ中に電話で『一次合格したー