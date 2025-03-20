アメリカのトランプ大統領が、政策金利の引き下げを求めました。トランプ大統領は19日、SNSで自らが掲げる関税政策について「経済に徐々に浸透し始める中、FRBは金利の引き下げを行う方がはるかに良いだろう」と投稿しました。FRB（連邦準備制度理事会）は19日、2会合連続で政策金利の据え置きを決定。パウエル議長はトランプ氏の関税政策を踏まえ、経済見通しに対する不確実性を指摘していました。トランプ氏はまた、貿易相手国と