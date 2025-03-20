踊るだけでくびれができる“カーヴィーダンス”が一大ムーブメントになるなど、ボディメイクのプロとして活躍してきた樫木裕実さん（61）。【写真】還暦を超えても“くびれ”が美しい樫木裕実さん61歳を迎えた現在も、大人女性のボディメイクやリハビリ指導、パーソナルトレーニングなど、1時間40分のレッスンを毎日こなし、遠方の講演会やイベントにも足を運ぶ。くびれのある美ボディは健在で、還暦を過ぎても心身共に元気そ