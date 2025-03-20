サッカーのJ1、J2、J3のクラブが一堂に会し頂点を決める2025JリーグYBCルヴァンカップ1stラウンドが20日開幕。各地で1回戦13試合が行われました。1stラウンドは、FIFAクラブワールドカップ2025、ACLE、ACL2に出場する浦和レッズ、ヴィッセル神戸、川崎フロンターレ、横浜F・マリノス、サンフレッチェ広島を除いたJ1の15チーム、J2の20チーム、J3の20チームの計55チームが参加。7つのトーナメントグループに分かれ、1試合制のノック