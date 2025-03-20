ドジャース・佐々木朗希投手が日本時間20日に自身のインスタグラムを更新。元チームメートの投稿を次々と引用リポストしました。佐々木投手は19日、東京ドームで行われたカブスとの開幕第2戦に先発登板。試合にはロッテの元チームメートたちが現地で観戦しました。佐々木投手と共にロッテの看板を背負った種市篤暉投手は内野席から佐々木投手を写し「感動した」と投稿。1年先輩で同じくドラフト1位の藤原恭大選手は「ナイスピッチ