「Maison Kitsuné（メゾン キツネ）」から、アイコンであるFoxが2匹並んだ人気ロゴ『Double Fox Head』の新しいカプセルコレクションが登場。寒さがだんだんと和らぐこれからの季節にぴったりな、1枚でサマになるトップスなどがラインナップしていますよ。直営店と公式オンラインストアにて販売中（一部アイテムは3月25日以降販売）なので、ぜひチェックしてみて。「メゾン キツネ」2匹のFoxがかわいい新カプセルコレクション