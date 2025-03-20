日本での開幕第2戦でキケ・ヘルナンデスは本塁打を放った(C)Getty Imagesドジャースのユーティリティープレーヤーであるキケ・ヘルナンデスが現地時間3月19日（日本時間20日）、自身のインスタグラムを更新し、カブス左腕のジャスティン・スティールから本塁打を放ったシーンなどの映像を添えて投稿している。【動画】東京ドームの左翼席へ特大の一発！キケ・ヘルナンデスが今季1号キケ・ヘルナンデスは19日の開幕第2戦で「6番