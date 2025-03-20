スピード感あふれる守備も持ち味のプロ2年目の辻本（C）産経新聞社今季の勝負手が早くも崩れてしまったかもしれない。中日は19日、福永裕基の「右膝内側側副靱帯損傷」を発表。前日行われたソフトバンク戦での守備中に右膝を痛め、検査結果が出た形だ。一般的にこの怪我は競技復帰までに2〜3ヶ月を要すると言われ、交流戦が終わる頃までは不在を覚悟しなければならないだろう。【動画】これぞホームランアーチストの弾道！細川