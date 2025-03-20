俳優の市原隼人さんが自身のインスタグラムで、自身の愛車のエンジンと思われる部品を整備している様子の、モノクロ写真を投稿しました。 【写真を見る】【市原隼人】愛車・大排気量４気筒バイクのキャブレターを整備モノクロ写真の渋さにフォロワー悶絶「男のロマンですね」市原さんは「#caburetor」「#maintenance」「#motorcycle」と、３つのハッシュタグのみをテキストして、写真を投稿。「#caburetor」とは「キャブレ