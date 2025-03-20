巨人、レッドソックスなどで日米通算815試合に登板した岡島秀樹氏（49）が20日、テレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）に出演。大谷翔平投手らの活躍を受け、ドジャースが今後獲得を狙う日本人選手4人を予想する場面があった。東京ドームで行われたカブスとのMLB開幕シリーズには大谷と山本由伸投手、佐々木朗希投手が出場し、チームの連勝スタートに貢献した。番組では、ドジャースの選手人事担当副社長