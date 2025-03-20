テレビ朝日の三谷紬アナウンサー（31）が、19日深夜放送のテレビ朝日「ひっかかりニーチェ」（水曜深夜1・56）に出演。弟との変わった関係について打ち明けた。弟について「えげつないシスコンなんですよ」と語った三谷アナ。正月に、両親と弟と4人で食事をしていると、真剣な面持ちの弟から「相談がある。俺の今の彼女は、俺が紬が好きなことを許してくれない。俺が紬のことが大好きなことを許してくれないから、別れようと思