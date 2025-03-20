■第97回 選抜高等学校野球大会 3日目壱岐ー東洋大姫路（20日、甲子園）選抜高等学校野球大会は20日に、3日目を迎えて第3試合に21世紀枠で出場の壱岐高校（長崎）が登場、東洋大姫路（兵庫）と対戦。1回に甲子園初得点で2点を先制したが、5回にエース浦上修吾（3年）がつかまり失点、7-2で敗れて、甲子園初勝利とはいかなかった。九州の玄界灘に面する長崎県の離島から初出場となった壱岐、部員は全員、島で生まれ育った。人口2