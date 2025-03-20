復旧工事が進む、石川県輪島市の塚田川周辺＝20日午前能登半島地震の被災地を襲った昨年9月の記録的豪雨から21日で半年。地震と豪雨で土砂災害が起きた周辺の河川を国土交通省が調べたところ、河川に堆積し今後流れ出る恐れがある不安定な土砂が東京ドーム2杯分に当たる計約250万立方メートルに上ると推計。大雨などに伴い下流部で被害が拡大する懸念もあり、国交省は今年6月ごろまでに撤去などの応急対策完了を目指す。土砂を