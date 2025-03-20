【モデルプレス＝2025/03/20】BLACKPINK（ブラックピンク）のリサ（LISA）が20日、TikTokを更新。俳優の坂口健太郎とのコラボレーション動画が話題となっている。【写真】坂口健太郎＆BLACKPINKリサのコラボTikTok◆坂口健太郎、BLACKPINKリサTikTok登場でネット騒然リサは自身の楽曲「Chill」に合わせたダンス動画を公開。動画の後半で、リサが坂口の服を引っ張り、坂口が登場すると、2人で背中合わせとなり、カメラに向かって可