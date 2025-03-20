「若いのになんで私に席を譲らないの？」と言うお婆さん【漫画を読む】席を譲らない若者にブチ切れるお婆さんだが…!?学生時代から漫画を描いているのぞみわたる(@nozomiwataru)さんは、SNSやブログを中心に漫画を公開。定期的に投稿されている「のぞみわたるのギャグ漫画」はシンプルな描写だが、どこかくすっと笑えて読み続けたくなる作品だ。今回、お年寄りに席を譲って断られた経験を持つ著者に話を聞いた。理不尽なお婆さん1-